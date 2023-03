Wijkagent haalt tot twee keer toe asielzoekers uit berm langs N50: ‘Er moet iets gebeuren’

Bewoners vluchtelin­gen­boot gaan Genemuiden missen en vrezen voor isolatie in Kampen

Bewoners van de vluchtelingenboot in Genemuiden zijn straks aan hun vierde opvangadres toe. Ze hoorden vandaag (donderdag) over hun nieuwe bestemming in Kampen, vanaf 1 maart. De afstand tot het centrum springt in het oog.