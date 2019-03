Wijkagent in Kampen verdwijnt niet, maar zijn taak verandert wel

De raadscommissie besprak het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie in Oost-Nederland. In dat document wordt amper gesproken over de rol van de wijkagent. Tegelijkertijd moet het basisteam IJsselland-Noord, waartoe Kampen behoort, het doen moet minder agenten. Het aantal fte's daalt van 134 naar 126 uur. De combinatie was voor de vier partijen reden om aan de burgemeester te vragen of de wijkagent niet uit het straatbeeld verdwijnt.

Verandering

Integendeel, benadrukte Koelewijn. ,,Dat er minder aandacht voor is, wil niet zeggen dat de wijkagent minder belangrijk is", aldus de burgemeester. Hij benadrukt wel dat de rol van de wijkagent verandert. ,,De wijkagent is niet langer de uitvoerder, maar wordt meer een coördinator in de wijk. Hij regelt welke organisaties een rol spelen in het oplossen van problemen.” Later dit jaar praat de politiek over lokale prioriteiten voor de politie.

Volgens burgemeester Koelewijn hoeft minder agenten niet ten koste te gaan van de slagkracht van de politie. ,,Als ik vroeg om ergens prioriteit aan te stellen, is dat nog niet geweigerd", zegt hij. Koelewijn verwijst onder meer naar de recente piek in het aantal winkeldiefstallen in de binnenstad van Kampen.

Keuzes