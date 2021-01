Wijkagent Kampen is ouderwets lekker duidelijk: ‘Ik blijf net zo lang zoeken tot ik je heb...’

Hoe handjeklap om oude hbs het Kamper stadhuis op stelten zet

29 december Even rammelen met de geldbuidel is genoeg om een vastbesloten gemeenteraad in Kampen een andere kant op te sturen. Die indruk is gewekt nadat op 17 december de verkoop van de voormalige hbs aan het Engelenbergplantsoen van de agenda werd gehaald. Kort voor de vergadering zette vastgoedondernemer Gert van Pijkeren de boel op stelten door een bod van 1,5 miljoen euro op het pand uit te brengen. Handjeklap in de raadszaal? Ondermijning of ontregeling? Een bijzondere zaak.