Wijkagent Kampen waarschuwt voor ‘levensgevaarlijke’ parkeergarage: ‘Dit is geen skatebaan’

Genieten op eerste onwennige terrasdag in maanden, in theater zit publiek ook op podium

1 juni Het is 1 juni en om klokslag 12.00 uur gingen de terrassen en musea weer open. Veel mensen stonden al te wachten langs de stoeltjes en terrastafeltjes en er werd massaal afgeteld. Na de heropening ontstonden wachtrijen, maar werd er ook als vanouds weer genoten van een heerlijk drankje. Bij recreatieplassen en langs de IJssel was het ook druk. Op sommigen plekken werd het zelfs te druk en dus werden parkeerplaatsen afgesloten bij enkele recreatieplassen. Hoe verliep deze veelbesproken 1 juni verder? Lees hieronder alles terug in ons liveblog.