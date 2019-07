Wilsum kiest voor nog maar een ooievaarsnest

Jarenlang hield Dorpsbelang de nesten in de benen met subsidie. Bij een van nesten hing zelfs een camera om publiek te laten meekijken. De camera staat uit. Van subsidie is inmiddels geen sprake meer. En dat betekent keuzes maken, zegt voorzitter Steffen Hofstra. ,,Een beschermde diersoort is de ooievaar niet meer. We hebben besloten alleen het iconische nest te onderhouden, met geld van de vereniging. Aan de andere nesten doen we niets meer. Een daarvan is al omgevallen door een weerbarstige koe, dat nest was kennelijk aan onderhoud toe.’’