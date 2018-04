Wilsum maakt dorpsgids voor nieuwe inwoners

De laatste jaren komen steeds meer mensen van buiten in Wilsum wonen. Roots hebben ze niet in het dorp, ziet Dorpsbelangen. Ze staan open voor gebruiken, cultuur en pareltjes van het dorp, maar kennen die meestal niet. Verenigingen, clubs, bedrijven en kerken hebben daarom besloten samen een cultureel paspoort en dorpsgids te maken om nieuwelingen wegwijs te maken in Wilsum. Voor de zomer moet de eerste editie op tafel liggen.

Quote De ligging van Wilsum is gunstig, rustig en ruim, dicht bij de stad Albert Boeve

Initiatiefnemer is Albert Boeve, tot voor kort voorzitter van Dorpsbelang in Wilsum, een kerkdorp aan de IJssel met ruim 300 huizen en meer dan 850 inwoners. Van de twaalf woningen die de afgelopen jaren te koop hebben gestaan in het dorp, zijn er tien verkocht aan mensen die er niet vandaan komen, vertelt hij. ,,Vrijstaande huizen, twee-onder-eenkappers. Die zijn voor starters niet betaalbaar. Die huizen zijn gekocht door mensen uit bijvoorbeeld Zwolle,uit Stadshagen. De ligging van Wilsum is gunstig, vier, vijf kilometer van de stad. Mensen zien ook dat je hier voor hetzelfde geld meer rust en ruimte hebt.''

Nieuwelingen hebben echter geen idee wat het dorp nog meer te bieden heeft. Dat moet anders, vindt Boeve. ,,Wij willen graag meer betrokkenheid van de mensen, bij verenigingen en bij de dorpsgemeenschap. Het arsenaal aan vrijwilligers wordt steeds kleiner. We hebben de nieuwe mensen ook hard nodig.''

Albert Boeve vertelde vorig jaar in de Stentor over natuurgebied Scherenwelle, in de uiterwaarden van de IJssel. Over rust en ruimte die inwoners van Wilsum zo waarderen.

Oranjefeest

De dorpsgids moet een beeld geven van de verenigingen, clubs, bedrijven en kerken die Wilsum rijk is, welke activiteiten er zijn, op welke tijden er wat te doen is en wie het aanspreekpunt is. Daar blijft het niet bij. ,,We willen ook de mooie kanten belichten'', zeg Boeve. Het buitengebied bijvoorbeeld. Tradities, als palmpasen, de paasbult en het oranjefeest in de laatste week van augustus. ,,De geschiedenis van het dorp nemen we ook mee. We zijn bezig alle informatie te verzamelen.'' Elke nieuwe inwoner krijgt de gids. ,,We komen die persoonlijk brengen en nodigen de mensen uit voor een welkomstgesprek'', vertelt Boeve.