Wilsum viert zevenhonderdste verjaardag in coronatijd: muziekstuk blijft nog even op de plank liggen

Feitelijk bestaat Wilsum al langer dan zevenhonderd jaar, weet bestuurslid Cor Wursten van Dorpsbelangen die het feestjaar in goede banen moet leiden. Of eigenlijk, had moeten leiden, want door de coronacrisis gaan de grote feesten dit jaar niet door. Jammer, vindt Wursten want er ligt bijvoorbeeld een speciaal gecomponeerd muziekstuk klaar dat gemaakt is voor het jubileum van Wilsum. ,,Gemaakt voor muziekvereniging Euphonia, maar het mooie is dat voor de uitvoering alle muziekverenigingen uit Wilsum nodig zijn. Het ligt nu nog op de plank, ik denk dat het volgend jaar wordt.”