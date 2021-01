Wilsumers in de rij voor woning in eigen dorp

Kamper burgemees­ter tevreden met verloop carbid­schie­ten: ‘Geen calamitei­ten, geen opstootjes, alleen wat irritaties richting de politie’

1 januari ,,Ik ging vannacht als een gelukkige burgemeester naar bed’’, blikt Kamper burgemeester Bort Koelewijn terug op de oudjaarsdag en nieuwjaarsnacht in zijn stad. ,,Er hing een gemoedelijke sfeer in de stad, heel mooi dat het zo kon. Er is enorm in geïnvesteerd om het carbidschieten te organiseren, zowel door de gemeente als door de Schutters om alles in goede banen te leiden, en dat heeft zich uitbetaald.’’