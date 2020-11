Wim uit Kampen gaat vroeg uit de veren om zijn droomkroeg overeind te houden

Zo laat als hij in het weekend zijn nest opzocht, zo vroeg gaat hij er nu uit. Sinds vijf weken is kroegbaas Wim van der Starre weer dagelijks op de bouw te vinden. ‘Dit is natuurlijk even schakelen. Want nog niet heel lang geleden had ik een hele bewuste keuze gemaakt om de boor en cirkelzaag voor goed in te ruilen voor de tap en de late avonden’, praat hij zijn volgers op Facebook bij. Daar krijgt hij massaal bijval voor deze stap.