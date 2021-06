Windhoos Kampen veroorzaakt schade én kansen voor hergebruik hout

De storm, valwind of windhoos trok via de Zwartendijk en de wijken Middenwetering, Cellesbroek, Hanzewijk en Brunnepe richting Kampereiland. Op verschillende plekken raakten bomen ontworteld. Vrijdagavond en zaterdag werkte de gemeentelijke groenafdeling samen met aannemingsbedrijf Netjes urenlang om alle geblokkeerde wegen weer toegankelijk te krijgen. ,,Het was vrijdagavond chaos’’, weet ook burgemeester Bort Koelewijn van de situatie die hij na de windhoos in de stad aantrof. De burgemeester had veel lof voor de groenmedewerkers en de hulpdiensten die volgens hem ‘orde in de chaos aan wisten te brengen.’