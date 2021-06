Windhoos treft Kampen; ‘Als je hier had gelopen, was je dood geweest’

,,Dat is mijn dak’’, was de eerste gedachte van Middenstraat-bewoonster Rita van der Meulen toen ze vrijdagavond naar buiten keek en een groot stuk dakleer naar beneden zag komen. En inderdaad; het was haar dak dat naar beneden was gekomen door de windhoos, maar ook het dak van twee buren links en rechts van haar.



Mevrouw Van der Meulen rende gelijk naar boven, waar haar vermoeden werd bevestigd. ,,Ik keek via de verwarmingsbuizen naar buiten.’’ De bewoonster van het getroffen pand ging direct in de weer om het regenwater buiten te houden, tot haar eigen verbazing. ,,Ik heb gelijk het dekbed er vanaf gehaald maar toen dacht ik; het matras is ook nat, dat moet er ook af. Dat heb ik in één keer opgepakt, maar dat is hartstikke zwaar.’’