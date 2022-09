Windmolens in de Mastenbroekerpolder? Niet als het aan Kampen ligt: ‘Slecht plan’

Met video Bever duikt op in de bebouwde kom van Kampen: ‘Bijzonder dat-ie werd gezien bij daglicht’

Dat er bevers langs de IJssel actief zijn, is al langer bekend. Maar dat ze nu oprukken binnen de bebouwde kom, is nieuw. Voor Sandra Bastiaannet was het een verrassing toen ze afgelopen week week in Kampen oog in oog kwam te staan met het zeldzame dier.

6 september