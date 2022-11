Winkel voor tweedehands meubels in Kampen wordt donderdag geopend

Energie­fonds Overijssel heeft 50 miljoen euro voor onderne­mers met duurzame plannen beschik­baar

Ondernemers in Overijssel die willen verduurzamen, kunnen aankloppen bij de provincie. Dankzij een lening van 50 miljoen euro bij de EU-klimaatbank heeft het Energiefonds Overijssel (EFO) flink wat te besteden. Tegen gunstige voorwaarden wil het EFO participeren of leningen verstrekken aan ondernemers in de provincie.

10 november