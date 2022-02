Winkeldief steelt voor ruim 400 euro aan inktcartridges in Kampen: politie deelt de beelden

VIDEO Politie hield clubhuis Hells Angels in de gaten bij onderzoek naar oudejaars­moord in Zwolle

De politie heeft bij het onderzoek naar de oudejaarsmoord op Henk Wolters videobeelden gemaakt bij het clubhuis van de Hells Angels in Wezep. Dit is gedaan nadat in een ondergrondse wapenopslag in Zwolle een gedeelte van het moordwapen is gevonden. Michel B., alias De Gier, is volgens justitie de eigenaar en hij blijft voorlopig vastzitten. ,,Zijn dna zat bijna overal.”

1 februari