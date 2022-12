Winkeldiefstal in Kampen meestal door asielzoeker uit Dronten: ‘De lege verpakkingen zijn ontelbaar’

Asielzoe­ker uit Dronten die in Kampen voor overlast zorgt sneller overge­plaatst naar speciaal azc

Een betere screening van asielzoekers die in het azc in Dronten komen, en preventief in gesprek met azc’ers waarvan bekend is dat ze voor overlast zorgen. En als dat niet helpt: locatieverboden opleggen en als ultiem middel overplaatsing van raddraaiers naar een speciaal azc. Zo moet de overlast die asielzoekers uit Dronten veroorzaken in Kampen, een halt worden toegeroepen.

21 december