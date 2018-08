Winkelen op zondag in mini-super ligt gevoelig in politiek Kampen

ChristenUnie en VVD in Kampen plaatsen vraagtekens bij de Spar op verzorgingsplaats Zalkerbroek langs de N50. Omdat de mini-supermarkt in de tankshop zit, mag hij op zondag open. Een gevoelig punt in Kampen.

Het is een ongelijk speelveld, stellen fractievoorzitters Jan Willem Schutte (CU) en Beent Keulen (VVD). De mini-supermarkt mag op zondag open, terwijl de grotere supermarkten binnen de gemeentegrenzen dat niet mogen. Schutte is benieuwd of de mini-super binnen de vergunning van de tankshop past en of er sprake is van 'valse concurrentie'.

Wet

De verplichte zondagssluiting is bepaald in de winkeltijdenwet. Daarin wordt een uitzondering gemaakt voor benzinestations. Een winkel, met mini-supermarkt, is toegestaan 'mits in die winkel de omzet uit de verkoop van goederen grotendeels wordt behaald uit de verkoop van brandstof en smeermiddelen'.

Quote Als het volgens de wet mag, hoeft de politiek er niks van te vinden Nieke Jansen ,,Als het volgens de wet mag, dan hoeven wij er als politiek niks van te vinden", stelt Nieke Jansen, fractievoorzitter van GroenLinks. Zij vindt dat er geen sprake is van een ongelijk speelveld: ,,Geen Kampenaar heeft hinder van het feit dat je bij een pompstation ver buiten de stad melk, kruiden of kip kunt kopen." Keulen op zijn beurt: ,,Ik vermoed dat na Spar links en rechts de grenzen worden opgezocht."

Discussie

Coalitiepartners ChristenUnie, Gemeente Belang Kampen, GroenLinks en CDA hebben afgesproken dat uiterlijk over een jaar duidelijk is of supermarkten in Kampen op zondag open mogen. Onderling zijn de partijen verdeeld. CU en CDA zijn tegen, GroenLinks is voor en GBK wil een beperkte openstelling. Voorafgaand aan dat besluit willen ze een 'discussie met de samenleving' voeren. Dit vanwege de gevoeligheid van het thema. ,,Na het reces, in september, willen we met de andere fracties bespreken hoe dit te doen", zegt CU'er Schutte.

Als het aan de VVD en D66 ligt wordt de discussie beknopt gevoerd of zelfs overgeslagen. Zij vinden dat de discussie voldoende is gevoerd tijdens de verkiezingscampagne begin dit jaar.

Doorbraak