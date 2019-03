Winkeliers in Kampen maken vuist tegen vaak stelende klanten

Winkeliers in de binnenstad van Kampen gaan de strijd aan met draaideurcriminelen. Wie twee keer steelt, komt geen winkel meer in. De ondernemers sluiten zich aan bij het collectieve winkelverbod dat supermarkten sinds kort hebben.

De winkeliers zijn vooral het laatste jaar de dupe van een golf aan diefstallen. Die worden voornamelijk gepleegd door bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten, op een steenworp afstand van de stad. Wat de winkeliers en politie opvalt is dat het aantal dieven gering is, maar dat zij vaak toeslaan.

Herhaling

Met het collectieve winkelverbod wordt de kans op herhaling kleiner. Elke dief die betrapt wordt bij een aangesloten ondernemer, mag een jaar lang die zaak niet meer in. Tegelijkertijd is het ook een waarschuwing om niet bij andere zaken te stelen. Want wie voor de tweede keer betrapt wordt, komt er nergens meer in. Winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van het winkelverbod, maar kunnen rekenen op steun van de politie.

Om het melden van diefstal bij de politie makkelijker te maken, is een standaard aangifteformulier gemaakt. De dieven worden geregistreerd in een speciale database - een ‘smoelenboek’, die is gemaakt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Om sneller verdachte situaties en personen te kunnen uitwisselen, worden de winkeliers toegevoegd aan de besloten app van de supermarkten. Volgens het CCV is door zo'n collectief verbod in andere steden het aantal winkeldiefstallen met 40 procent gedaald.

Winkeliersvoorman Fré Helleman legt in de video uit wat het probleem is:

Start

De politie Kampen hield donderdagavond een bijeenkomst over het collectief winkelverbod. De Ondernemersvereniging (OVK) zette de handtekening onder het convenant dat de start van de actie betekent. Er waren zo'n twintig winkeliers bij aanwezig. De komende weken worden gebruikt om het aantal ondernemers dat zich aansluit bij het collectief winkelverbod uit te breiden.