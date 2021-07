Winkelstraten Kampen gaan overdag weer op slot

Het speelkwartier is over voor bezorgers en anderen die menen buiten de afgesproken tijden met auto, busje of vrachtwagen de Oudestraat en zijstraten in Kampen in te kunnen rijden. Nu het weer drukker wordt op straat, gaat Kampen de winkelstraat weer fysiek met paaltjes afsluiten. Er blijkt onvoldoende discipline om de bezorgtijden te respecteren.