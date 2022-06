,,Alles staat in de knop, maar de knoppen liggen er naast’’, wijst Marktsteeg-bewoonster Carin Koopman op haar geveltuintje. ,,Laat zo’n stokroos staan, waarom moet die er moet grof geweld uit gehaald worden?’’ Ook de mini-tuin tussen haar voordeur en die van de buurvrouw is verdwenen; wat rest is het bordje van wat er ooit stond. ,,Het was een heel leuk perkje, met een geranium en een sieraardbeitje.’’ Van die planten is helemaal niets meer terug te vinden en de rest van het geveltuintje is teruggesnoeid.