Wolf op strooptocht door IJsseldelta

videoEen wolf heeft de afgelopen dagen een strooptocht in de IJsseldelta gehouden. Daar is Leo Linnartz van het meldpunt Wolven van overtuigd. Hem hebben via social media verschillende beelden bereikt die hem daarin sterken.

Veehandelaar Jan Alexander Slendebroek van de Stikkenpolderweg op Kampereiland is er van overtuigd dat er een wolf rondwaart. Hij moest vanmorgen tot zijn schrik constateren dat drie van zijn schapen waren doodgebeten en dat twee anderen ernstige beetwonden hadden. ,,De hele kudde, ik heb nu nog elf schapen, was in shock. Normaal hoef ik maar met een emmer bixie te schudden of ze komen aanrennen, maar nu niks."

Lammeren

De schapen van Slendebroek, die hij als een hobby houdt, zijn onderzocht door de dierenarts. ,,Ze moeten over zo'n 3 weken lammeren, maar de dierenarts verwacht dat de lammeren nu eerder komen door de shock waarin ze verkeren." Vandaag komen er vanuit Wageningen onderzoekers om aan de hand van de beetwonden bij de overleden schapen te kijken of het om een wolf ging.

De hele situatie heeft Slendebroek zo aangegrepen dat hij resoluut zegt te stoppen met schapen: ,,Er zijn mensen die het geweldig vinden om een wolf in ons land te zien lopen, maar dat gaat dan wel ten koste van onze schapen. Die dieren zijn kansloos, ze worden in een hoek gejaagd en doodgebeten. En hij eet ze niet eens op, hij vermoordt ze en gaat verder. En als iedereen ophoudt met schapen houden wat dan? Ik heb ook paarden en die staan 's zomers ook buiten in het weiland. Ik stel me voor dat die ook prooi zijn voor een wolf."

In de buurt

De wolf is in een paar dagen tijd gesignaleerd in de Mandjeswaard en Mastenbroekerpolder. Ook Jacqueline van Werven-Gunnink heeft de wolf zien rennen: dwars door haar schaapskudde. ,,We hebben hier een buurt-app, dus ik was al gewaarschuwd. Op een gegeven moment keek ik naar buiten en zag iets groots rennen. Geen hond of een vos. Toen ik goed keek zag ik dat het een wolf was. Hij had kennelijk zijn buik volgegeten want hij had geen belangstelling voor onze dieren."

Melkveehouder Johan Borst uit Genemuiden maakte bij zijn woning aan de Groene Steeg met zijn mobieltje vanmorgen een mooie foto van de wolf. ,,Ik was bij mijn ouders die op hetzelfde erf wonen en opeens kwam er iets uit de verte naar ons toe rennen. Hij kwam steeds dichterbij met een flinke vaart. Toen heb ik een foto gemaakt. Later ook nog een filmpje toen ik met mijn auto achter hem aanging."

Waterschap

De wolf is vanmorgen 'ergens tussen 10 en 11 uur' ook gefilmd door George Wildeboer. Hij is muskusrattenvanger voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,Ik was samen met mijn collega's aan het werk. We dachten eerst dat het om een hond van een boerderij ging, maar toen ik bij die boer kwam en de hond zag realiseerde ik me dat het toch om een ander dier ging. Ik ben teruggereden en zag hem lopen. Op een afstand van 20 tot 30 meter kon ik even naast hem rijden. Toen zag ik dat het een wolf was. Ik ben natuurmens, een jager ook, maar deze dieren ken in alleen uit de dierentuin. Dit was een once in a lifetime-ervaring die me een adrenalinekick gaf."

Video

Via Twitter is de video van Wildeboer van de rennende wolf in de IJsseldelta inmiddels veelvuldig gedeeld. Op verzoek heeft Linnartz van het meldpunt Wolven daar naar gekeken. ,,Aan de staartvorm te zien en de manier van lopen lijkt het mij zeker een wolf. Doordat de beelden niet haarscherp zijn weet ik het niet 100% zeker, maar wat ik wel weet is dat we de afgelopen dagen veel melden van een wolf gehad hebben uit dit gebied. De kans is groot dat het om hetzelfde dier gaat. Een wolf kan makkelijk 50 km in een nacht afleggen." Linnartz verwacht dat deze wolf op zoek naar een goed leefgebied afkomstig is uit Duitsland.