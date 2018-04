Wonderwijs uit IJsselmuiden heeft geen last van druk bij lampionoptocht

Wonderwijs heeft een reputatie hoog te houden. De laatste drie keer ging de school uit IJsselmuiden er vandoor met de hoofdprijs van de lampionoptocht. Maar van zenuwen is geen sprake bij de bouwploeg voor dit jaar. ,,Als de kinderen maar genieten'', zegt Jan Willem van Wijnbergen. ,,Want daar doen we het voor.''

Tientallen ouders zijn betrokken bij de wagen die donderdag meedoet aan de optocht in Kampen en een dag later, op Koningsdag, in IJsselmuiden. Vorig jaar december was de eerste brainstormsessie, in januari zijn de plannen gemaakt. Sinds maart wordt er gebouwd, in eerste instantie twee tot drie avonden per week, maar inmiddels zijn dat er wel zes, zegt Van Wijnbergen, wiens zoontje dit jaar op de wagen zit. ,,Dan praat je per avond over een groep van vijftien, twintig mensen.'' Alle hulp is welkom, van timmerlui tot schoonmakers en naaisters. ,,En gelukkig hebben we een paar schilders die goed, snel en netjes werken. Dat scheelt.'' Ze doen het allemaal graag. ,,De sfeer is goed, net als de saamhorigheid.''

Alle Wonderwijs-kinderen van groep 2 en 3 zitten een avond op de wagen, in Kampen of IJsselmuiden. Vorig jaar figureerden de kinderen in een decor van de film Angry Birds. Wat het dit jaar zal zijn, willen de school en de ouders niet kwijt. ,,Dat moet een verrassing blijven. Het wordt in elk geval verschrikkelijk leuk.''

Openbare basisschool Wonderwijs scoort al jaren goed bij de lampionoptocht in Kampen en IJsselmuiden. Het geheim? ,,We werken volgens een concept. Wat dat precies is, gaan we natuurlijk niet verklappen. Het enige dat ik erover wil zeggen is dat we een goede tekening of maquette maken en dat we ons daar aan houden. Iedereen weet precies wat hij moet doen.'' En de druk om weer te winnen? Daar heeft Wonderwijs volgens Van Wijnbergen geen last van. Het gaat om de kinderen. ,,Al is het natuurlijk wel leuk als we een prijs pakken.''