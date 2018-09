Woningen lonken voor schandvlek van Kampen

"Ik vind dat ik bedrogen ben"

1 september De suggestie dat hij over een tijdje prinsheerlijk op een plek achter de duinen in ‘klein Giethoorn’ zou zitten gaf Klaas Kaptijn (76) het laatste zetje. Hij en zijn inmiddels overleden echtgenote besloten in 2015 het chalet van zijn buurman over te nemen.