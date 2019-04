Woningovervaller blijkt man (24) uit Kampen

Bram (8) sjoelt als een koning tijdens spelen in IJsselmui­den

12:17 Wie is de ‘koning’ van basisschool Eben Haëzer in IJsselmuiden? De 8-jarige Bram Fix uit groep 5! Verkleed als vorst deed hij vrijdagochtend mee aan de Koningsspelen. Net als ruim 1 miljoen andere kinderen op 6.000 andere basisscholen in Nederland.