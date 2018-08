Woonarken Ganzendiep IJsselmuiden mogen blijven liggen

De woonarken bij het Ganzendiep in IJsselmuiden mogen blijven liggen. Dat stelt de Raad van State vandaag in een uitspraak.

Hiermee komt er een einde aan een langdurige soap, die in 2010 begon toen de gemeente Kampen het bestemmingsplan rondom woonboten aanpaste. Hierop vertelde de gemeente eigenaren van oeverpercelen aan De Noord in IJsselmuiden dat ze een jaar de tijd hadden om een woonboot of ark te plaatsen zonder vergunning. Dit deed de gemeente om planschadeclaims te voorkomen.

Dit tot grote verbazing van de familie Van der Ende, die tot dat moment vanuit de stacaravan vrij uitzicht had op het water. Zij spanden een rechtszaak aan tegen de gemeente Kampen. In eerste instantie stelde de Raad van State in 2013 dat de gemeente de huidige woonboten onterecht had gelegaliseerd.

De eigenaren van de drie woonboten lieten het daar niet bij zitten en stapten opnieuw naar de Raad van State, omdat ze het niet eerlijk vinden dat twee andere eigenaren wel een vergunning kregen, omdat niemand daar bezwaar tegen aantekende.

Wet

De gemeente Kampen legde de eigenaren van drie later aangelegde, niet gelegaliseerde woonboten een dwangsom van 35.000 euro op. De rechtbank in Zwolle veegde die dwangsommen van tafel. De bestuursrechter bepaalde dat de drie woonarken alsnog per 1 januari van dit jaar automatisch gelegaliseerd kunnen worden met de invoering van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Wvvw).

Van den Ende ging daar bij de Raad van State tegen in beroep, die de eigenaren ook in het gelijk stelde. Dit gebeurde op basis van de WvvW. In die wet staat dat alle woonbooteigenaren die op dat moment een vergunning van de gemeente of provincie hebben verkregen, die vergunning mogen houden. Omdat de eigenaren van de woonboten in eerste instantie een vergunning kregen van de gemeente Kampen, blijft deze vergunning geldig.