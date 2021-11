Woonhuis voor mensen met niet-aangeboren-hersenletsel sluit deuren en verdwijnt uit Kampen

Stedelijk Museum Kampen verwerft schilderij ‘Korenscho­ven’ van Kamper kunstena­res Jo Koster

Het Stedelijk Museum in Kampen heeft het schilderij Korenschoven van Jo Koster in bezit gekregen. Het is het tweede doek van de in Kampen geboren kunstenares dat het museum in korte tijd verworven heeft. Het museum toont de twee schilderijen en een ingekleurde tekening van Koster, samen met twee werken van tijdgenoot Lucie van Dam van Isselt in The Gallery.

5 november