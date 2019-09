Woonwagenkampbewoners in Kampen leggen zelf verkeersdrempels aan

Volledig scherm Woonwagenbewoners aan de Wielstraat zijn de overlast van hardrijders zat, en hebben zelf een paar verkeersdrempels aangeschaft. © Foto Freddy Schinkel

De bewoners kwamen zelf in actie omdat de maatregelen van de gemeente uitbleven. ,,We hebben het meerdere malen aangegeven, maar er waren geen oplossingen’’, weet Schuring. ,,En nu is de gemeente met ons druk bezig om het probleem op te lossen.’’

De voor 1500 euro aangeschafte drempels hebben dus direct en indirect effect gesorteerd en dat was volgens de kampbewoners ook wel nodig. ,,Het liep de spuitgaten uit’’, aldus Jan Schuring. ,,Als woonwagenbewoner woon je dan wel op een industrieterrein, maar het lijkt wel een racebaan.’’ Want rondom het kamp, en zelfs op het kamp, mag volgens de letter van de wet 50 kilometer per uur worden gereden. En die snelheid halen sommige automobilisten ook wel, weet Schuring.

Ruzies

,,Er wordt echt ontiegelijk hard gereden. Er zijn al een paar ruzies geweest met pakketbezorgers.’’ Er zijn meer incidenten geweest. ,,Bij eentje lagen de kinderen al bijna onder de auto.’’ En dat terwijl het kamp aan de Wielstraat tamelijk kinderrijk is. Momenteel lopen er ongeveer veertig kinderen rond op het kamp en dat heeft dus geleid tot het opmerkelijke burgerinitiatief. ,,De veiligheid van de kinderen staat bovenaan’’, aldus Schuring. ,,Dat hebben we ook aangegeven bij de gemeente; het is jullie probleem, jullie hebben ons geplaatst op een industrieterrein.’’

Niet verwijderen

De gemeente is inmiddels van de eigenhandige plaatsing van de drempels op de hoogte. ,,Het gebeurt over het algemeen niet vaak dat verkeersdrempels ontstaan op plekken waar we het zelf niet weten’’, constateert gemeentevoorlichter Bertil van Kolthoorn. Ondanks het feit dat de verkeersaanpassingen feitelijk illegaal zijn, gaat de gemeente ze niet verwijderen. ,,We gaan op korte termijn aanpassingen doen, tot dat moment mogen ze blijven liggen.’’