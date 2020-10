Woonwagens aan veelbesproken grensweg? ‘We zijn benieuwd’, zegt Zwolle over idee van buurman Kampen

Interview Midas Dekkers: ‘Een boer mag 50.000 kippen mishande­len, maar heb je seks met één kip dan is de wereld te klein’

4 oktober We gaan ver voor dieren, zo blijkt. Maar hoe ver mag de relatie tussen mens en dier eigenlijk gaan? Midas Dekkers (74), wonend in Heino, velt oordelen. ,,Als boer dieren erbarmelijk opsluiten kan, maar diezelfde boer mag zijn piemel niet in een koe steken.” Hypocriet, vindt hij. ,,Maar inderdaad, we gaan te ver in dierenliefde.”