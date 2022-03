‘X’ in paspoort van Storm (36) uit Kampen verder weg na uitspraak Hoge Raad: ‘Vreselijk teleurgesteld’

Een ‘x’ komt in het burgerlijk wetboek niet voor en dat levert een probleem op voor Storm Vogel en de queer-beweging waar hun deelt uit van maakt. Storm meent zelf deskundig genoeg te zijn om te weten wat hun gender is. ,,Ik ben geen man of vrouw, voor mij is het belangrijk dat dat zichtbaar wordt in de officiële documenten van de overheid”, stelde Storm eind januari voor de rechtbank in Zwolle.