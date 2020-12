Yilmaz en Appie bezorgen 115 minima in Kampen een gratis kerstdis: ‘De kok is donderdag al begonnen’

Nog nooit zoveel sterfgeval­len in Nederland in een jaar, bekijk hier hoe het zit in jouw gemeente

24 december De coronapandemie zorgt voor een enorme stijging in het aantal stergevallen. Nog nooit heeft het CBS, dat de cijfers sinds 1995 op deze manier bijhoudt, zoveel stergevallen genoteerd. In Oost-Nederland overleden in verhouding tot vorig jaar veel meer mensen op Urk, in Oldebroek en in Nunspeet.