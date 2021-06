Yvonne uit Kampen vecht tegen de tranen wanneer Wilhelmus voor haar dochter Bianca klinkt

Gemeenten verliezen greep op sociale woningbouw, waarschuwt Kamper wethouder

14 juni De bouw van betaalbare woningen in Kampen komt zwaar onder druk te staan doordat de stad zelf te weinig gronden bezit in de uitbreidingsgebieden. Die zijn grotendeels in handen van projectontwikkelaars, die vooral geïnteresseerd zijn in dure twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen. „Gemeenten hebben weinig meer in te brengen als het gaat om wat ze willen bouwen”, stelt wethouder Albert Holtland vast. „Wij moeten op dit moment op de knieën bij de projectontwikkelaar”.