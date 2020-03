Zalk helpt Zalk, ook met voeding voor de ziel

Waar een nachtje wakker liggen al niet toe kan leiden. In Zalk in ieder geval tot een breed gedragen corona hulpgroep ‘Zalk helpt Zalk’. „Ik dacht; ik moet gewoon iets doen, voor alle mensen in het dorp. Anders staan we er ook maar alleen voor”, zegt initiatiefneemster Esther Buter (37).

Ze plaatste maandagochtend voordat ze naar haar werk ging op Facebook wat haar bezig hield, nadat zondagavond aanvullende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus waren aangekondigd. „Daar reageerden heel veel mensen op”, aldus Buter. Onder hen ook mensen met allerlei ideeën over acties. Zoals mensen bereiken die niet op Facebook zitten. „Zo hebben we bedacht een flyer te maken en huis-aan-huis te bezorgen.”

Brainstorm

De snelheid waarmee het initiatief van de grond kwam heeft haar verrast. Na een korte brainstorm was de flyer al zo goed als klaar, net als een website voor de hulpactie. En al driekwartier na een oproep voor vrijwilligers op Facebook stonden er maandagavond op het afgesproken tijdstip 15 Zalkers klaar bij de dorpspomp om de flyers te bezorgen. „Het was fantastisch. Het leeft enorm onder de mensen en dat is ontzettend hartverwarmend.”

Maandagavond om half twaalf was de website hetdorpzalk.nl/zalkhelptzalk zover klaar dat ook vrijwilligers zich konden aanmelden. Dat hebben inmiddels zo’n dertig mensen gedaan. Dat dorpelingen wat meer op elkaar zijn aangewezen speelt volgens Esther Buter een grote rol. Zeker nu de sportclub – belangrijk voor de sociale contacten – en de buurtbus al stilliggen.

„De ouderen raken in een isolement, daar moet je echt oog voor houden. In een dorp is dat anders dan in de stad. Wij kennen elkaar allemaal. We hebben een heel gemêleerd groepje gemaakt waarin iedereen zijn eigen kennis, kunde en netwerk kan inbrengen, zodat we ook niemand over het hoofd gaan zien.”

Gebed

De site van de hulpactie zorgt ook voor troost en bemoediging. „Mensen hebben dat zo nodig, nu ook de kerkdiensten niet meer door gaan. Zeven mensen uit het dorp schrijven elke dag een bemoedigende tekst, gebed of gedicht die we op de site zetten en die we om de dag in een nieuwsbrief uitdraaien en bij de mensen thuis bezorgen. We hebben dit bewust buiten de kerk om gedaan omdat we het mooi vonden dat dit vanuit de bewoners zelf komt.”

Telefoonlijn

Via een speciale telefoonlijn (038-3636466) en het mailadres zalkhelptzalk@gmail.com kunnen mensen uit het dorp hulp vragen. Dat kan van alles zijn: van de tuin aanharken tot boodschappen doen. Dinsdagmiddag had nog niemand dat gedaan. „Er is vooral aanbod geweest. Dat stelt me aan de ene kant gerust, want dan redden mensen zich nog. Aan de andere kant vraag ik me af of de drempel wel laag genoeg is. Heel veel vragen niet graag om hulp. Ik zou zeggen: schroom niet.”

De hulplijn blijft in ieder geval de komende drie weken in de lucht. „Als het nodig is zullen we het langer doen”, voegt Buter er aan toe. „Ik denk persoonlijk dat het over drie weken nog niet rustig is.”