Zalk mort om plek voor woningbouw aan Brinkweg

Kampen haalt bakzeil bij Zwolle om verplaat­sen bouwplan Scholten­steeg

2 april Kampen en Zwolle blijven het oneens over de bouw van 106 tijdelijke huurwoningen aan de Scholtensteeg bij 's-Heerenbroek. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de twee burgemeesters en maar liefst vier wethouders. Het enige dat Kampen binnensleepte is de garantie dat de woningen over vijftien jaar verdwijnen.