Zalkerbroek krijgt snellaadstation Fastned

Zalk helpt Zalk, ook met voeding voor de ziel

17 maart Waar een nachtje wakker liggen al niet toe kan leiden. In Zalk in ieder geval tot een breed gedragen corona hulpgroep ‘Zalk helpt Zalk’. „Ik dacht; ik moet gewoon iets doen, voor alle mensen in het dorp. Anders staan we er ook maar alleen voor”, zegt initiatiefneemster Esther Buter (37).