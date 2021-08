Zambia ging niet door, dus klussen 24 jongeren op een boerderij in Kampen: ‘Wat je loslaat, krijg je dubbel terug’

Noodopvang ‘Het 8e Werk’ in Kampen hoopt volgend jaar open te kunnen

4 december De bouw van een opvangplek voor mensen in problemen in een voormalige boerderij aan de Zwartendijk 8 in Kampen is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het aangepaste bestemmingsplan is klaar en is deze week goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. „Nu de omgevingsvergunning nog en dan hopen we volgend jaar voor de zomer met de verbouwing te kunnen beginnen”, zegt initiatiefnemer Jaap Boersma.