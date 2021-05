Zaterdagmarkt Kampen na 226 jaar mogelijk toch definitief naar Nieuwe Markt

Sport­school in Kampen gaat gedwongen dicht door corona: ‘Het lukt niet meer, mogelijk moeten we ons huis verkopen’

5 mei Sport en Fitnesscentrum Van Dijk aan de Dieselstraat in Kampen sluit per 1 juni de deuren. Door de verplichte sluiting vanwege corona zijn de kosten al maanden hoger dan de inkomsten. ,,Maandagochtend hebben we de knoop doorgehakt, het is klaar, het lukt niet meer”, vertelt eigenaresse Truus Dijst. ,,We zijn in een rollercoaster terecht gekomen, mogelijk moeten we ons huis verkopen. Het is moeilijk.’’