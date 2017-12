Zeer grote brand in voormalig zwembad de Steur in Kampen onder controle

De brand brak omstreeks 11.45 uur uit. De rook trok over de oude binnenstad van Kampen. ,,De brand is uitgebroken in het dak en de gevel van het zwembad,'' vertelt brandweervoorlichter Jan Wittenberg. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. ,,De oorzaak is nog niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan,'' vervolgt Wittenberg. Inwoners van de Hanzestad namen massaal een kijkje bij brand. Ook burgemeester Bort Koelewijn kwam naar het voormalige zwembadcomplex.