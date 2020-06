Zeilvloot vraagt om noodfonds van 20 miljoen: ‘situatie wordt iedere dag slechter’

In Kampen gestolen sloep duikt op in Friesland, drie verdachten opgepakt voor grootscha­li­ge diefstal

16:38 Een sloep die begin april in Kampen werd gestolen, is recent opgedoken in Friesland. De politie kon vervolgens drie verdachten aanhouden in het onderzoek dat zich richt op de diefstal van nog eens acht sloepen. Die hebben een totale waarde van zo’n 300.000 euro.