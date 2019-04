‘Zeldzame’ Middeleeuwse schildering komt tevoorschijn achter muur in Kampen

Zijn vinger volgt een lijn die moeilijk zichtbaar is op de muur. ,,Dit lijkt me een kleed. Een mantel, ja. Het hoofd is niet meer te zien, maar er staat wel degelijk iemand’’. Kan bijna niet missen, zegt Van der Schee, in deze spitsboog in een woning aan de Houtzagerssteeg is een heilige afgebeeld. En in de twee naastliggende bogen óók. Hij wijst op de woorden onder de schildering. ,,Een triptiek (drieluik). Dit zullen de namen zijn. Kijk, je kunt hier een 'Sint’ in zien. Mogelijk waren het de heiligen van de familie die hier woonde.’’