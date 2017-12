Zelfmoordpoging met tiewrap in trein is 'incident'

De man deed nadat hij betrapt was een tiewrap om zijn hals en trok die strak aan. Kordaat optreden van de controleurs in de trein voorkwam dat zijn poging slaagde. Eén van de mannen had een mesje op zak waarmee de strop kon worden losgesneden. ,,Dat hoort niet bij de standaarduitrusting, hij had dat toevallig bij zich", zegt de woordvoerder.

Naar omstandigheden goed

Slachtoffer

Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat, de politie kan alleen meedelen dat de man nadien is overgedragen aan de hulpverlening. Volgens getuigen ging het om een man van middelbare leeftijd, ietwat grijs en kalend, met twee oorbellen in. Getuige Robbert-Jan Plaizier kan achteraf alleen concluderen dat de man een wat verwarde indruk maakte: ,,Hij kwam binnen, liep langs me heen en zat vervolgens de hele tijd in zichzelf te praten." Van paniek was geen sprake, volgens Plaizier. ,,Het ging allemaal zo snel, dat niemand eigenlijk in paniek raakte. Er zaten ook maar een paar mensen in deze coupé."