Zes gewonden bij ernstig ongeluk op N50 tussen Emmeloord en Kampen

Politiewoordvoerder Bernard Jens meldde na het ongeluk dat er drie gewonden waren, onder wie een kind. ,,Twee mensen zaten bekneld en zijn door de hulpdiensten uit het voertuig gehaald’’, aldus Jens. De zegsman liet later op de avond weten dat het aantal gewonden naar zes personen was opgelopen. Zij zijn allemaal naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. ,,Niemand is met de traumahelikopter meegegaan’’, aldus woordvoerder Jens.