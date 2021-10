Zes inbraken binnen één week: het dievenseizoen in Kampen lijkt begonnen

Zes inbraken binnen één week: in Kampen lijkt het ‘steelseizoen’ begonnen. Het aantal woningdiefstallen is bovendien stukken hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Wat is de oorzaak van deze inbraakgolf en wat kunnen bewoners doen om binnendringers te voorkomen?

Op de Burgemeester van Engelenweg in IJsselmuiden was het bingo: daar drongen inbrekers twee dagen op rij een woning binnen. Ook vier andere huishoudens in de gemeente vielen ten prooi aan inbraken: de dieven sloegen toe in huizen aan de Kalmoessingel, Wederikaan, Lijsterbesstraat en Meander.

De politie Kampen roept getuigen op zich te melden. Ook mensen met (video)beelden van een dievenactie, kunnen contact opnemen met de politie.

Cijfers in perspectief

Het is opvallend, zes inbraken in dezelfde week (23 september - 30 september). Bovendien is het afwijkend, blijkt uit data van de politie. Het aantal inbraken in Kampen is namelijk significant hoger dan in vergelijkbare gemeenten binnen én buiten de regio. Zo hebben Hoogeveen (Drenthe), Terneuzen (Zeeland) en Woerden (Utrecht), ongeveer evenveel inwoners als Kampen, maar werden hier geen inbraken geregistreerd in de laatste week van september. In diezelfde periode werd eveneens geen enkele inbraak genoteerd in de Oost-Nederlandse gemeenten Harderwijk, Barneveld, Noordoostpolder en Hardenberg.

Ook wanneer gekeken wordt naar de maandcijfers, springt de hoeveelheid inbraken in Kampen boven de rest uit. In Kampen staat totaal aantal inbraken in september op acht. Ter vergelijking: dat was er slechts één in Hoogeveen en Harderwijk. De teller stond op twee in Woerden, Noordoostpolder en Hardenberg. De gemeenten Terneuzen en Barneveld meldden drie inbraken.

Populair seizoen

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar inbrekers zijn het meest actief in de herfst- en wintermaanden. Niet omdat ze nou zo graag een nat pak halen, maar omdat het vroeg donker is. Volgens de politie houden dieven van rust en de afwezigheid van licht: zo maken ze de meeste kans om ongestoord hun ‘werk’ te doen. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn overigens de meest populaire dagen onder inbrekers.

Kapen onder kantoortijden

In de hoogtijdagen van de pandemie waren de inbraakcijfers historisch laag, mede door het thuiswerkadvies waaraan massaal gehoor werd gegeven. Nu de meeste coronamaatregelen zijn vervallen en mensen vaker naar kantoor gaan, verwacht de politie dat het aantal inbraken weer zal toenemen. Immers, ruim de helft van alle binnendringacties vindt overdag plaats, wanneer bewoners niet thuis zijn. Een derde van de dieven slaat ’s avonds toe en ongeveer 10 procent verkiest de nacht.

Voorkomen in vijf stappen

Om woninginbraak te voorkomen, deelt de politie graag een aantal tips.

1. Een vrij letterlijke open deur: sluit alle ramen en deuren bij vertrek, ook als je een klein ommetje maakt.

2. Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en (garage)deuren. Kies voor een slot dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, herkenbaar aan het SKG®-logo, met sterren.

3. Inbrekers hebben het vaak voorzien op kleine elektronische apparaten, zoals smartphones, tablets en laptops. Die leveren vaak veel geld op en zijn makkelijk mee te nemen. Leg daarom waardevolle spullen uit het zicht.

4. Zorg voor licht en zicht. Dieven opereren graag ongezien. Gebruik buiten een schemerschakelaar of bewegingssensor en zet ladders en vuilcontainers weg, zodat opklimmen onmogelijk is. Laat ook binnenshuis een lamp branden als je ’s avonds weggaat. Een automatische lichtschakelaar kan een uitweg bieden tijdens langere periodes van afwezigheid, zoals een vakantie.

5. Bel altijd het noodnummer bij een verdachte situatie. Let op het uiterlijk en noteer het merk en kenteken van een eventueel vervoersmiddel. Met die informatie kunnen agenten gerichter zoeken. De politie benadrukt het belang van snel handelen: inbreken is vaak een kwestie van enkele minuten.

Benieuwd of jouw huis goed beveiligd is tegen inbraak? Doe hier de test van Politiekeurmerk Veilig Wonen en kom erachter.

