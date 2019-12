Zestig banen verdwijnen bij schoolboekenleverancier uit Kampen

The Learning Network, tot twee jaar geleden actief onder de naam Van Dijk Educatie, schrapt zestig banen. De schoolboekenleverancier, met vestigingen in Kampen, Emmen, Amsterdam en België, doet dit naar eigen zeggen vanwege een lagere omzet door de digitalisering van het onderwijs.

The Learning Network (TLN) noemt zichzelf de grootste onafhankelijke educatieve dienstverlener van Nederland, maar in drie jaar tijd zakte de omzet van 300 naar 275 miljoen euro. Scholieren die zware schooltassen dragen, zijn steeds minder te zien op middelbare scholen. Scholen kopen vaker lesmateriaal digitaal in. Door de digitalisering op scholen is de omzet van het verhuur en distributie van schoolboeken de afgelopen jaren minder geworden.

Instemmen met besluit

De ondernemingsraad moet nog wel instemmen met het voorgenomen besluit van de zestig ontslagen. Voor de kerst gebeurt dit waarschijnlijk. ,,In januari willen we vertellen welke mensen kunnen blijven en van wie we afscheid moeten nemen”, vertelt TLN-woordvoerder Leonie Milius. Bij het bedrijf werken nu op de verschillende locaties nog 326 mensen. Milius kan niet exact zeggen waar banen verdwijnen. ,,Veel mensen werken namelijk op meerdere locaties.”

Van Dijk heeft ook vijf winkels in grote studentensteden. In de zomer zijn zo’n 2500 jongeren in Kampen en Emmen werkzaam bij het bedrijf. ,,Vooralsnog worden dat er niet minder. Dat blijft voorlopig zo, ga ik nu vanuit”, vertelt woordvoerder Milius.

Wijziging strategie

Het bedrijf heeft haar strategie gewijzigd en gaat als educatieve dienstverlener ook het digitaal leren verder ontwikkelen. ,,We hebben een nieuwe strategie waarbij we van traditionele boekendistributeur meer de scholen willen adviseren over leermiddelen. We moeten veranderen en dat doet helaas pijn”, vertelt Milius.