Zetelzoekers | Hilde Palland uit Kampen (CDA): ‘Het zou zonde zijn om tradities als carbidschieten in vlaag van moderniteit te verbieden’

video update Kroegbaas maakt parkje van zijn terras in Kampen: ‘De lol is er wel af’

2 maart ‘Een gesloten terras in de morgen, is een dag met veel zorgen.’ Kroegbaas Rik Vinke windt er geen doekjes om bij het horecaprotest van dinsdag in Kampen. De horeca heeft het moeilijk, kroegbazen zoals hij willen graag de terrassen weer open, zodat ze weer geld kunnen verdienen. Want: ,,De lol is er wel af.’’