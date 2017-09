Zichtlocaties aan IJssel? Waar dan?

Video,,Je kunt de IJssel horen en ruiken, maar we willen die prachtige rivier ook dolgraag blijven zien!'' Albert Boeve is als voorzitter dorpsbelang Wilsum uitermate bezorgd als het gaat om de beloofde zichtlocaties op de IJssel vanuit het natuurgebied Scherenwelle.

De geboren en getogen Wilsummer is tevens voorzitter van Werkgroep IJsseldelta Wilsum (WIJD) en vanuit die functie trekt hij nadrukkelijk aan de bel als het gaat om het snel verwilderen van een tweetal zichtlocaties.

,,Vanuit het project 'Ruimte voor de Rivier' en de bypass van de IJssel zijn in Scherenwelle natuur compenserende maatregelen genomen door Rijkswaterstaat. Zo werden langs de oever van de IJssel twee grote stukken met wilgenhout gekapt en afgedekt met grond vanuit de verderop gelegen poel. De bedoeling was dat wij er als dorpsbelang bankjes neer zouden zetten om bezoekers van Scherenwelle een schitterend uitzicht te geven op de rivier en de bypass. Helaas is er sinds vorig jaar september niets meer gebeurd, met als gevolg dat de zichtlocaties totaal verwilderd zijn en het zicht op de IJssel verdwenen is.''

Staatsbosbeheer vs. Rijkswaterstaat

Een blik op een woud van distels, brandnetels en wilgenscheuten bevestigen de beweringen. Zelfs vanaf de dijk bij Wilsum (Dorpsweg) is het beeld op de rivier weggevallen. Het onderhoud is volgens Boeve blijven hangen in gekonkel tussen twee grote landelijke organisaties. ,,De eigendommen van natuurgebied Scherenwelle vallen onder Staatsbosbeheer, maar het project is uitgevoerd door Rijkswaterstaat en die instanties blijven naar elkaar wijzen als het gaat om het onderhoud van de zichtlocaties. Aanleggen was geen probleem, maar onderhoud blijkbaar wel en daar zijn wij nu de dupe van. Ondertussen lopen de kosten van aanpak maar op, want die wilgentakken groeien razendsnel.''

Woordvoerder Piet Greeve van Staatsbosbeheer onderkent het probleem, maar verwijst nadrukkelijk naar Rijkswaterstaat. ,,De grond vanaf het wandelpad tot de IJssel is wel degelijk eigendom van Rijkswaterstaat. Wij zijn daar als Staatsbosbeheer dus niet verantwoordelijk voor. Uiteraard wil ik dit als mede belanghebbende wel graag aankaarten.''

Oplossing

Navraag bij woordvoerder Wilfred Vruggink van Rijkswaterstaat maakt duidelijk dat de projectuitvoerder inderdaad verantwoordelijk is voor het bewuste stuk grond waar de zichtlocaties zouden komen. ,,Ik erken dat de oever voor rekening komt van Rijkswaterstaat en hierbij wil ik ook bevestigen dat we op korte termijn tot een oplossing willen komen. We gaan dit doen in samenspraak met Staatsbosbeheer en de stichting WIJD.''