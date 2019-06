Zieke kastanjeboom ruïneert auto in Kampen: voertuig total loss

De boom was aangetast door de ongeneeslijke kastanjebloedingsziekte en stond al op de nominatie om te worden gekapt. ,,Er was al een kapvergunning aangevraagd, maar de boom wilde daar blijkbaar niet op wachten”, laat een gemeentewoordvoerder weten. De kastanjetak viel om 07.45 uur om, precies op de auto van Ebbingestraat-bewoonster Geri-Anne Slim.

Ze had het niet direct door, maar werd gebeld door de politie toen er een tak op haar auto lag. ,,Ik dacht: dit is een grap. Maar toen ik naar buiten ging, lag er toch echt wel een serieuze boom op mijn auto.” De auto (bouwjaar 2003) was total loss, maar toch liep het volgens Slim nog ‘best wel goed’ af. ,,Als het een halfuurtje later was geweest, waren er allemaal kinderen langsgekomen op weg naar school. Dan had het heel anders kunnen aflopen.”

Gecontroleerd

Naast de auto raakte ook het dak van een huis aan de Ebbingestraat beschadigd en sneuvelde er een lantaarnpaal. Om erger te voorkomen, liet de gemeente de boom helemaal kappen. Bang dat er binnenkort nog eens een kastanjeboom aan de Ebbingestraat omvalt, is de gemeente overigens niet. ,,Alle bomen in de gemeente Kampen worden eens in de drie jaar gecontroleerd”, stelt de woordvoerder. ,,De bomen in het Stadspark en langs de Ebbingestraat worden elk jaar gecheckt.”