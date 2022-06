Zieke zeezeiler Henk de Velde (73) kan chemo niet op boot krijgen en vraagt hulp: Kampen reageert massaal

Yes, 30 graden! Maar pas op: zwemmen in de plassen is link (en je moet zelf op je kinderen letten)

Yes, 30 graden! Veel mensen duiken dus de plas in dit weekeinde. Maar pas op, het water daarvan is nog verraderlijk koud, waarschuwt Reddingsbrigade Nederland. En langs onze plassen is vaak geen toezicht. ,,Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van hun kinderen.’’

17 juni