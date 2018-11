Zielsgelukkig in eigen stripwinkel in Kampen

video Festival verhoogt Sinter­klaas­pret in Kampen

24 november Na de Sinterklaas intocht van vorige week is Kampen een weekend later wederom in de ban van Sinterklaas. Vele vrijwillige Sinterklaas-liefhebbers hebben op het Van Heutzplein, in de Oudestraat en in het Keizerskwartier een heus Sinterklaasfestival en Pietendorp georganiseerd.