Zijn haaientanden voldoende op dit ‘rottige’ kruispunt in IJsselmuiden?

Ongedierte vreet bedrading van zonnepane­len kapot van Graansloot in Kampen: duizenden euro’s schade

23 januari Ongedierte heeft tussen de achthonderd en mogelijk 2.500 zonnepanelen onklaar gemaakt bij Graansloot in Kampen. Eigenaar Bert Weever weet nog niet zeker of het ratten betreft die de bedrading kapot hebben gevreten of steenmarters. ,,De panelen moeten er in ieder geval af zodat de bedrading kan worden vervangen.’’