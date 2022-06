Zilveren legpenning van Kampen voor fotojournalist Freddy Schinkel

Freddy Schinkel uit IJsselmui­den vat 40 jaar nieuwsfoto­gra­fie in boek en expositie: een greep uit 350.000 beelden

Bij ingrijpende nieuwsgebeurtenissen in de regio is zijn lens nooit ver weg. Freddy Schinkel (57) uit IJsselmuiden schoot sinds 1980 zo’n 350.000 beelden. Nu heeft de fotojournalist, ‘hofleverancier’ bij de Stentor, een dwarsdoorsnede van zijn werk gebundeld in een boek en een tentoonstelling. Dit is het verhaal van zijn lange carrière, aan de hand van vijf foto’s.

10:30