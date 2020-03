Zingen op de stoep als alternatief voor kerkdienst in IJsselmuiden

Nieuwe cijfers Coronavi­rus in de regio: nu meer dan 50 patiënten, één dode

14 maart Het aantal coronabesmettingen in de regio is de vijftig gepasseerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de regionale GGD’s. Flevoland telt 20 patiënten, IJsselland heeft er 12 en in Noord- en Oost-Gelderland staat de teller op 26. Voor het eerst is er ook een patiënt overleden in onze regio.